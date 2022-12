“Perseverar, perseverar. La paz está cerca”: Santos tras reunión con Uribe

Tras una reunión de cerca de cuatro horas, el jefe de Estado y el senador y líder del Centro Democrático hicieron un balance del encuentro, que se llevó a cabo este miércoles en Casa de Nariño.

Álvaro Uribe

El primero en leer un comunicado fue el expresidente, a su salida del Palacio:

El senador Álvaro Uribe rindió un balance de la reunión con el presidente Santos, que busca encaminar proceso de paz con las FARC tras victoria del no en el plebiscito.

“Reiteramos necesidad de que las FARC cesen todos sus delitos y sus integrantes gocen de protección”, comentó el exmandatario, quien agradeció encuentro con el presidente.

Además, Uribe pidió apoyo a la ONU para que acompañe a Colombia en este proceso e hizo un llamado a la comunidad internacional.



“Pedimos comprensión y apoyo a comunidad internacional, es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos”, aseguró.

Sobre los ajustes al Acuerdo Final que el Centro Democrático propone expresó necesidad de un “alivio judicial, sin impunidad, a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas”.

“Hemos reiterado nuestras preocupaciones por la impunidad total, la elegibilidad política de personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados de quienes nada se sabe, por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares”, añadió.

Anunció que nuevas reuniones tendrán lugar este jueves con comisionados del no y delegados del Gobierno.

Juan Manuel Santos

Poco después, desde un salón, el mandatario de los colombianos hizo lo propio.

Explicó que ha sostenido varias reuniones con diversos voceros del no y anunció un encuentro con Francisco Santos, para la próxima semana.

Señaló también que se reunió con líderes de Iglesias cristianas y explicó que con ellos “identificamos que muchas de sus preocupaciones están en puntos que solo requieren aclaraciones”.

Indicó que el contacto con el expresidente Pastrana será el excomisionado de Paz Camilo Gómez.



Sobre su encuentro con Uribe indicó que escucharon por 4 horas sus inquietudes y que desde mañana se reunirán voceros del Gobierno y del uribismo para trabajar en ello.

Añadió que “estamos muy cerca de lograr la paz. Una paz estable y duradera con un apoyo ciudadano más amplio”.

Sin embargo, fue enfático en afirmar que se requiere celeridad pues la situación actual “conlleva muchos riesgos”. Confirmó que la ONU continuará apoyando el proceso de monitoreo pero que “la incertidumbre no podrá permanecer indefinidamente”.

También tuvo unas palabras para los colombianos que votaron por el sí.

“Les reitero mi compromiso con la paz. Perseverar, perseverar. La paz de Colombia está muy cerca”.

Andrés Pastrana

Juan Manuel Santos se reunió antes con el expresidente Andrés Pastrana, quien a su salida señaló que “con el no, se unió a los colombianos”.

Insistió que con el resultado del plebiscito “no ganó la guerra, el domingo ganó la paz”, y que fueron las mismas FARC quienes siempre pidieron la refrendación del acuerdo sobre el que, dijo, se pueden hacer ajustes.

Previo a los encuentros, el jefe de Estado señaló que se trataría “de buscar los comunes denominadores, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus observaciones, para ver si podemos introducir, a través del diálogo, las observaciones en ese gran acuerdo nacional que nos permita continuar en la búsqueda de la paz”.