Procurador denuncia abuso de poder de Santos en campaña por el plebiscito

El procurador Alejandro Ordóñez arremetió contra Juan Manuel Santos debido a la directiva presidencial que indica que los servidores públicos sí pueden hacer campaña por el plebiscito.

“Tal directiva constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la Ley”, afirmó el procurador, quien demandará ante el Consejo de Estado esta directiva.

Además, reveló que la Procuraduría ha recibido múltiples quejas de alcaldes y gobernadores que denuncian presiones del Gobierno.

“Están atemorizados. Temen que se castiguen sus departamentos y municipios con reducción de recursos públicos, si no hacen campaña a favor del acuerdo Santos/Timochenko”, dijo.

Según el jefe del Ministerio Público, esta actitud de Santos elimina las garantías y deslegitima el plebiscito.

“Doctor Santos por más que usted lo diga, el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana y si lo hace es porque ya no estamos en una democracia sino en una dictadura”, añadió.