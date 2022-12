Pronto habrá noticias positivas de los acuerdos de paz, sostiene ‘Timochenko’

En entrevista con Caracol Radio, aseveró que los equipos del Gobierno y la guerrilla “han venido trabajando juiciosamente para buscar alternativas, y yo creo que pronto, pronto, pueden haber noticias muy positivas en ese sentido, porque yo creo que la gente tiene razón, el acuerdo hay que implementarlo ya”.

“Coincidimos con el Gobierno con que esto no se puede dilatar, una dilación le puede hacer mucho daño al proceso”, agregó.

Subrayó que “las fuerzas que no quieren la paz, las fuerzas que están interesadas en que la confrontación continúe, que se usufructúan de la guerra, están interesadas en que el proceso fracase y una de las formas de hacerlo fracasar es la dilación”.

Sin embargo, consideró que "fue hasta bueno" que el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia fuera rechazado en las urnas, “porque está permitiendo aclarar muchas dudas y, en especial, está comprometiendo a ese importante sector del pueblo colombiano que no votó, más del 63%, a interesarse por este hecho histórico".

El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron el 26 de septiembre un pacto de paz, tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba. Este fue rechazado en las urnas, pero las partes decidieron mantener el cese al fuego vigente desde el 29 de agosto y revisar con la oposición -ganadora en el plebiscito- aspectos del acuerdo para buscar hacerlo viable.

Preguntado sobre si las FARC están dispuestas a hacer cambios a los acuerdos alcanzados sobre justicia transicional y participación política, el líder rebelde dijo que “sería un exabrupto volver a revivir una discusión que nos llevó más de un año y medio, que fue una de las discusiones más duras y difíciles”.

"Volver a empezar sería pensar en otros seis años y yo creo que el país no está para eso (...) Consideramos que ese acuerdo contiene las reformas y las medidas necesarias para sentar las bases de la paz", señaló.

Los opositores al acuerdo, encabezados por el senador Álvaro Uribe, rechazan principalmente la "impunidad total" que aseguran traerá a guerrilleros culpables de crímenes atroces.

El presidente Santos, por su parte, aseguró durante la Cumbre Mundial de Alcaldes, realizada en Bogotá, que no hará una pausa en sus esfuerzos por salvar el proceso de paz con las FARC.

“Vamos a alcanzar el logro máximo de cualquier sociedad, de cualquier pueblo, de cualquier país, tener a nuestro país en paz”, recalcó.