¿Qué tan viables son los cambios que propone el uribismo al acuerdo de paz?

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe propuso este miércoles un "acuerdo nacional" para acabar con el conflicto armado de 52 años con las FARC, luego de que el pacto de paz entre esta guerrilla y el gobierno fuera rechazado en un plebiscito.

"Nuestra principal propuesta es la construcción de un acuerdo nacional que proteja a las FARC y proteja los valores democráticos", declaró el exmandatario, feroz detractor a lo sellado con el grupo rebelde, al entregar el documento "Bases de un Acuerdo Nacional de Paz" a delegados del gobierno en las negociaciones con la oposición.

El ahora senador y líder del derechista Centro Democrático fue uno de los principales impulsores del "No" en el plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos rechazaron lo convenido entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.

El triunfo de la oposición en las urnas dejó en suspenso la implementación de lo firmado el 26 de septiembre por el gobierno y la guerrilla, la principal y más antigua del continente, para poner fin a una conflagración interna de más de medio siglo. Ambas partes decidieron revisar con los detractores aspectos del acuerdo para hacerlo viable.

Según Uribe (2002-2010), que en su gobierno lideró una fuerte ofensiva contra las guerrillas, el documento entregado contiene "unos lineamientos generales sobre aspectos de fondo" y con "propuestas concretas" acerca del acuerdo de paz de La Habana.

Las proposiciones se centran principalmente, de acuerdo con el exmandatario, en evitar que los guerrilleros responsables de delitos atroces tengan "impunidad total" y elegibilidad política, así como plantear "alivios judiciales" a miembros de la fuerza pública presos.

"Reiteramos que este no es un tema de retoques cosméticos", afirmó.

Uribe destacó la "prórroga" del cese al fuego bilateral vigente desde el 29 de agosto entre las FARC y el gobierno, tras los resultados del plebiscito.

"La prórroga del status de no violencia entre el Gobierno y la Farc, más la positiva voluntad de acompañamiento expresada por Naciones Unidas, es una buena noticia que permite la reflexión sobre los correctivos a temas de fondo de los acuerdos", sostuvo el expresidente.

Las reuniones entre representante del gobierno y la oposición, que iniciaron la semana pasada y a las que se le sumó un llamado de "celeridad" por parte de Santos, continuarán el jueves.