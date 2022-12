Queremos ver que Uribe quiere la paz y no el poder en el 2018: Roy Barreras

“Propuestas sensatas, no propuestas dilatorias”, le pidió el senador Roy Barreras al expresidente Álvaro Uribe de cara al encuentro entre el jefe del Centro de Democrático y el actual mandatario Juan Manuel Santos.

El encuentro, concertado tras el triunfo de la campaña del no al plebiscito, se celebrará al filo del mediodía de este miércoles en la Casa de Nariño.

Roy Barreras también expresó su deseo porque “los colombianos podamos ver que lo que tiene el expresidente Uribe es la paz y no el poder en el 2018”.

“Si (Uribe) lo que quiere es dilatar y enredar para conquistar el poder aunque se sacrifique la paz, eso no sería de buena fe”, indicó el congresista del Partido de la U.