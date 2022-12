Reabrir negociaciones sería un tremendo error: De la Calle

El jefe de la delegación gubernamental en el proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, anunció que se inició una “maratón pedagógica” con el fin de difundir los acuerdos de La Habana “de manera neutral”.

De la Calle viaja a La Habana con el fin de articular esfuerzos para conseguir la firma del acuerdo final con las FARC. A la cita además concurren el mininterior Juan Fernando Cristo, el consejero para el posconflicto Rafael Pardo, el director de la Agencia para la Reintegración Joshua Mitrotti y la canciller María Ánegla Holguín.

A manera de reflexión personal, De la Calle declaró que sería un retroceso si gana el no en el plebiscito. “Mi testimonio es que no hay espacio para reabrir las negociaciones, es mi opinión. Creo que en el Plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error”, declaró.

“Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional. Vendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo que afectaría el desarrollo de nuestra nación. Pasado el ejercicio electoral, nos sentiríamos presos del pasado”, agregó.