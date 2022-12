Rumbo al plebiscito: Maria F. Cabal e Iván Cepeda debaten acuerdo sobre tierras

Camino al plebiscito, Última Edición presenta todos los puntos de vista sobre el Acuerdo Final.

Esta vez Maria Fernanda Cabal e Iván Cepeda compartieron sus opiniones sobre el punto ‘Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral’.

¿Cómo se van a formalizar los siete millones de hectáreas?

IC: este es un punto esencial para la paz del país, Colombia tiene una monstruosa desigualdad en el campo. El último censo agrario indica que el 0,4 % de los propietarios tiene el 40% de las tierras. Eso es insostenible. Desde esa perspectiva constituir un fondo de tierras es una cosa de elemental justicia social.

MFC: para las FARC la tierra está ligada al territorio como lo ha dicho Iván Márquez, significa que ellos quieren control territorial. Los que sembraron coca y minas ahora van a ser benefactores del campo, quieren control de territorios de coca, de tráfico de armas, del agua, por eso les interesa tanto el Sumapaz.

Además, van a usar expropiación y extinción por vía administrativa sin etapa judicial. Si hoy la ley de restitución de tierras es un desastre que le está quitando al campesino y no le está dejando posibilidades de defenderse, cómo será sin tener vía judicial. Entonces cualquier funcionario público amigo de la estrategia de las FARC va a decir su tierra la adquirió ilegalmente.

IC: lo que pide el acuerdo de La Habana es que la tierra sea distribuida de una manera equitativa y que respete la economía campesina.

¿Cómo se van a entregar tres millones de hectáreas?

IC: con extinción de dominio a propiedad adquirida por parte de narcotraficantes, baldíos de la nación que existen y deben ser utilizados para distribuírselos, no son todos, son apenas tres millones de hectáreas.

También existe la posibilidad de extinguir dominio cuando, como dice la Constitución, no se está usando la tierra de manera productiva y con función social.

MFC: todo eso es mentira, ni siquiera a ‘El mexicano’ le han podido quitar la tierra después de veinte años.

Ojo con los baldíos, el Gobierno durante distintas etapas promovió la colonización territorial y la gente se fue del Huila, Tolima, Santander y viven hace 50 años en tierras sin titular, pero que son de ellos porque también establece la Constitución que hay prescripción adquisitiva de dominio, que usted la trabaja y se vuelve suya. Se la están quitando y se la van a quitar.

Vea en el video el debate completo camino al plebiscito.