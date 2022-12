Rumor de fraude en plebiscito es falaz: registrador desmiente trampa con esferos

“Aprobar el plebiscito necesitaría 4.536.992 votos afirmativos”, afirmó en Noticias Caracol el registrador nacional, Juan Carlos Galindo. El funcionario aseguró que en caso de que el sí no venza sobre el no con este número de apoyos, gana el no.

Galindo dio a conocer que hay 34.899.945 ciudadanos habilitados para votar en Colombia y 64 países en el exterior durante la jornada democrática de este domingo.

Frente a la designación de ‘día D’ a los comicios, el funcionario dijo que no la comparte. “Yo lo llamaría, el día P, el día plebiscito”, dijo.

Ante denuncias de supuesto fraude y mensajes en redes sociales que alertan sobre tinta de bolígrafo que se borra con el calor, el registrador fue enfático: “esos rumores son absolutamente falaces. Los esferos que nosotros estamos colocando en los puestos de votación son de marca común y se van a utilizar perfectamente. SI existiera alguna prevención frente a esos esferos, cualquier colombiano puede acudir con su propio esfero o su propio marcador al puesto de votación”.