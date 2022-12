Santos dice que puede hacer pregunta que “le dé la gana” si es clara y sencilla

El presidente Juan Manuel Santos les contestó a quienes criticaron la pregunta del plebiscito por considerarla tendenciosa.

“La Corte Constitucional me dio el mandato, le dio el mandato al gobierno: el presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana, pero eso sí, que sea clara y sencilla”, precisó el mandatario.

“¿Qué más claro y qué más sencillo que decir: aprueba usted, sí o no, el título del acuerdo? Yo no encuentro una pregunta más sencilla y más clara que esa”, dijo el mandatario

Por su parte el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, cuestionó el planteamiento del plebiscito.

“Aquí no se está discutiendo el derecho a la paz, acá lo que se debe discutir es si se está de acuerdo o no con el acuerdo Santos Timochenko”, dijo Ordóñez.