Santos dice que sacará adelante los acuerdos de paz con FARC apegado a la ley

El presidente Juan Manuel Santos habló así durante la posesión de Stella Jeannette Carvajal y Rafael Francisco Suárez como nuevos magistrados del Consejo de Estado.

Indicó que es con la juridicidad como se sacará adelante el acuerdo de paz “que piden víctimas, que piden ciudadanos, en calles y plazas del país”.

Anunció que esta semana viajan los negociadores del Gobierno para llevar las propuestas de los detractores a los negociadores de las FARC, “quienes ya declararon su disposición a escuchar y entender las distintas preocupaciones”.

“Siempre con la ley, siempre con nuestra Constitución. Así hemos procedido desde el primer día, para no salirnos un solo milímetro de lo que nos obliga a todos los colombianos, y especialmente al presidente de la República, nuestra Constitución y nuestras leyes”, aseveró Santos.

Consideró que los acontecimientos de los últimos días y semanas, incluido el resultado del plebiscito, “nos ha dado una gran oportunidad: que la paz no sea solo estable y duradera, sino también ahora que el nuevo acuerdo que salga sea la base de una paz más amplia y más profunda”.

“Tengan la seguridad de que no los voy a dejar, como dicen popularmente, colgados de la brocha”, afirmó el jefe de Estado.