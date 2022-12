Santos escuchó a voceros del no pero les pidió celeridad

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, artífice del acuerdo de paz con las FARC, se mostró optimista este miércoles sobre lograr el fin de un conflicto armado de medio siglo, tras reunirse con la oposición ganadora del plebiscito que rechazó el pacto con esa guerrilla.

"La paz de Colombia está cerca y la vamos a alcanzar", enfatizó el mandatario en una alocución en la presidencial Casa de Nariño luego de una crucial reunión con su predecesor, Álvaro Uribe, feroz opositor a los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).

Decidido a "buscar caminos para la unión y la reconciliación" luego de que el país quedara polarizado entre el 50,21% que votó contra el acuerdo y el 49,78% que lo respaldó, Santos agradeció a Uribe y al también expresidente Andrés Pastrana, principales promotores del "No", su "buena disposición" para salvaguardar el proceso de paz.

"Con los del 'No', identificamos que muchas de sus preocupaciones están en puntos que requieren aclaraciones o precisiones. Hoy mismo empezamos a trabajar con ellos para concretar esos puntos y resolver sus inquietudes", dijo el presidente sobre el acuerdo sellado el 26 de septiembre con las FARC tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.

"Todo esto deberá, como es natural, ser tratado con la delegación de las FARC en La Habana", dijo el presidente, que al día siguiente del plebiscito envió al jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, a reunirse con sus contrapartes de la guerrilla.

Santos dijo que en estas conversaciones con la oposición su propósito es "atender en la medida de lo posible sus observaciones y propuestas de ajuste para encontrar un camino que nos permita no sólo culminar el acuerdo de paz con las FARC, sino fortalecerlo".