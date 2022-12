Santos implementará nuevos acuerdos con las FARC en el Congreso

“Tendré la facultad de implementarlo a través del Congreso”, dijo Juan Manuel Santos durante un encuentro con empresarios e inversionistas del Reino Unido.

“Hemos logrado avanzar y muy pronto tendremos un acuerdo”, aseguró.

El mandatario destacó su labor personal de “diálogo para escuchar las preocupaciones y las opiniones de las personas que votaron por el No, en un esfuerzo por incorporarlos en el proceso para llegar a un acuerdo. Y llevamos 30 días en este proceso”.

“Yo personalmente he estado participando activamente en esa discusión. He tenido más de 40 reuniones. Además de las reuniones que han sostenido mi grupo negociador y mis ministros con diferentes sectores de los representantes del No. Y también hemos logrado un progreso muy importante”, aseveró.

Durante la cena de gala ofrecida el martes por la reina Isabel II, el mandatario agradeció a la monarca “por su apoyo firme y constante a la búsqueda de la paz en Colombia y a lo que será el desafiante periodo del posconflicto, para que esa paz sea estable y duradera después de medio siglo de guerra”.

Resaltó, además, el honor y privilegio de ser el primer mandatario colombiano en hacer una visita de Estado al Reino Unido.