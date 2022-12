Santos no acepta la renuncia de Humberto de la Calle

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, dejó este lunes su cargo a disposición del presidente Juan Manuel Santos luego de la victoria del no en el plebiscito del domingo.

“Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad, asumo plenamente la responsabilidad política”, dijo frente a la Casa de Nariño y añadió “no seré obstáculo para lo que sigue”.

Sin embargo, tras la reunión con varios partidos políticos, el presidente Santos está convencido de que Humberto de la Calle debe continuar como jefe negociador de Gobierno.

De la Calle resaltó, no obstante, que “la paz no ha sido derrotada” y que, aunque voceros del Centro Democrático han señalado que tienen objeciones sobre aspectos de lo acordado, “el deseo de paz es universal y unánime”.

El jefe negociador afirmó que Santos “ha demostrado un liderazgo valiente, valiente porque prefirió la paz a la inercia de la guerra, valiente porque se sometió a la decisión de los ciudadanos”, y dijo que es “el momento de la unión” y de “buscar un acuerdo nacional”.

Así mismo, señaló que el país “tiene una deuda enorme con los negociadores de La Habana”.

“Continuaré persiguiendo el objetivo de la paz en lo que resta de mi vida. Cualquiera que sea el escenario que me corresponda, seguiré trabajando con tenacidad y entusiasmo”, indicó De la Calle.