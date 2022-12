Santos pide no dilatar, ni presentar propuestas imposibles a promotores del no

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió este lunes "celeridad" y "verdad" a los opositores del acuerdo de paz con la guerrilla FARC rechazado en un plebiscito, con quienes el gobierno busca llegar a un consenso.

"Quiero hacer un llamado para que este diálogo sea fructífero. Primero, que no se presenten propuestas imposibles. Segundo, ayúdennos a avanzar con sentido de urgencia, es decir, no dilatar. Y tercero: el diálogo debe establecerse partiendo de dos bases fundamentales, realismo y verdad", dijo el mandatario en una alocución televisada.

Representantes del gobierno y del "No" al acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), liderados principalmente por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), continuaron este lunes las reuniones para alcanzar consensos que permitan superar un conflicto armado de 52 años, tras el rechazo en un plebiscito a lo convenido con las FARC.

"Las propuestas que surjan de este diálogo serán analizadas y discutidas entre el gobierno nacional y las FARC", afirmó Santos, quien el viernes fue galardonado con el premio Nobel de Paz por sus esfuerzos para poner fin a la conflagración interna.

El jefe de Estado sostuvo que las conversaciones con la oposición son "una gran oportunidad para lograr una paz no solo estable y duradera, sino más amplia y más profunda".

Opositores al acuerdo firmado el 26 de septiembre en Cartagena, tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba, critican principalmente el sistema de justicia y la elegibilidad política de los guerrilleros señalados de cometer delitos atroces.

Santos sostuvo que en las reuniones que empezaron la semana pasada "se ha podido constatar que hay temas u objeciones donde, más que diferencias, existen malentendidos, y así, hablando, podemos aclarar muchos de ellos".

"Somos conscientes de que tenemos que obrar con presteza, con rapidez, porque el mayor enemigo que tenemos ahora es el tiempo", afirmó.

Santos destacó el "compromiso" del Gobierno y el grupo rebelde en mantener el cese al fuego y de hostilidades vigente desde el 29 de agosto y pactado en el marco de las conversaciones de paz.

"Desde ese día (29 de agosto) no ha habido un solo muerto, un solo herido, un solo ataque, por cuenta del conflicto con las FARC, ¡y así tenemos que mantenerlo!", advirtió.

Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de medio siglo a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública, con saldo de unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

Para acabar dichos enfrentamientos, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), la segunda guerrilla del país con 1.500 combatientes, acordaron este lunes la instalación de diálogos de paz.

Esta es la alocución presidencial del presidente Juan Manuel Santos.