Seguiremos recibiendo propuestas para nuevo acuerdo hasta el jueves: Santos

Durante alocución televisada, el mandatario le informó al país que ha continuado oyendo propuestas de víctimas, organizaciones civiles, iglesias y partidos.

Recursos para reintegración de exguerrilleros a la vida civil ya existen, afirmó el jefe del Estado.

“Seguiremos escuchando y recibiendo propuestas hasta el próximo jueves para luego llevarlas a la mesa de negociaciones con las FARC”, anunció.

Durante alocución televisada, el Jefe del Estado señaló que “un nuevo acuerdo ya es el clamor ciudadano, es la voluntad del Gobierno y debe ser también la de las FARC” y añadió que se trata de “un imperativo para que no se vaya al traste el enorme esfuerzo de estos últimos seis años”.

“Cada día que pasa juega en contra de la esperanza nacional por alcanzar la paz”, señaló el mandatario.

El Presidente Santos reiteró que se trata de alcanzar una paz que permita devolver la tranquilidad al campo y que “garantice que no haya más víctimas” para que al país se le abra la puerta a oportunidades nuevas de crecimiento, inversión y empleo.

Dijo que el diálogo sostenido estos días con Iglesias, víctimas, partidos, y diversos sectores de la vida nacional, ha servido para “aclarar muchos de esos temas y dar tranquilidad a los colombianos sobre el Acuerdo”.

En ese orden de ideas desvirtuó afirmaciones falsas sobre el acuerdo que confundieron a los electores.

“También algunos pensionados me dicen que votaron no, que porque les dijeron que les iban a quitar una parte de sus pensiones para pagarle a los guerrilleros. Eso es totalmente falso. Nada en el acuerdo, ni en el plan que tenemos para su implementación, incluye tal cosa. Sería absurdo”, subrayó.

El jefe del Estado también aseveró que los recursos necesarios para que los exguerrilleros se reincorporen a la vida civil ya existen.

“Ya hemos logrado con éxito la reintegración de más de 50 mil ex combatientes, de los paras y de la guerrilla”, concluyó el presidente de la República.