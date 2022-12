Si gana el no en el plebiscito guerrilleros se devuelven al monte, dice Santos 

El presidente Juan Manuel Santos advirtió que si gana el no, el Gobierno tendría que regresar a los soldados a la selva, pero que si gana el sí desaparecen las FARC y entregan las armas.

La intervención del mandatario fue hecha durante un conversatorio organizado por la Cámara de Comercio.

“Si el plebiscito se aprueba, al otro día empieza a operar y el proyecto de acto legislativo que se aprobó en el Congreso dice eso: apenas se apruebe el plebiscito, comienzan los acuerdos. SI no se aprueba no sucede nada en materia de cumplimiento de los acuerdos. ¿Y qué tengo que hacer yo?, devolver a estos señores a la selva y nos devolvemos a lo que teníamos hace 6 años”, declaró Santos.

El general (r) Jorge Enrique Mora, por su parte, habló de los posibles riesgos en el proceso de desarme de las FARC.

“Claro que corremos el riesgo que las FARC dejen armas escondidas, pero ahí están nuestros soldados y policías para identificar dónde están esa sarmas que las FARC podrían dejar”, declaró el negociador.