“Timochenko puede ir a la cárcel, depende de si dice o no la verdad”: Henao

“La jurisdicción especial para la paz es diferente a la jurisdicción ordinaria, la cual se concibe en términos mundiales para efectos de que se permita el tránsito de una sociedad, de una violación sistemática de Derechos Humanos por todos los bandos, como ha ocurrido en Colombia durante 52 años con miles de muertos, torturas, violaciones y las cosas más execrables”, expuso en El Tablero el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao,

“Es el acuerdo más completo que haya habido en torno a justicia transicional en toda la historia de la humanidad”, opinó el exmagistrado.

“Esta jurisdicción especial de paz, equilibra la necesidad de paz con justicia”, agregó.

Sobre las críticas a la justicia transicional, Henao declaró: “la gente considera que se van a ir a rascar la barriga, cinco a ocho años. Son sanciones de tipo restaurativo. Van a ir por ejemplo a hacer desminado, a hacer sustitución de cultivo, es no es cualquier cosa. Van a ir a arreglar infraestructura, o sea que hay unas sanciones efectivas”.

“En el tema de las sanciones se ha dicho que no irían nunca personas como ‘Timochenko’, eso no es cierto. ‘Timochenko’ también puede ir a la cárcel, ¿de qué depende? De si dice la verdad y de si el tribunal considera que dijo la verdad, porque la puede decir a medias y eso también hace que pierda todas las garantías de la jurisdicción especial”, acotó el jurista.