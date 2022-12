Triunfo del no en el plebiscito, un baldado de agua fría a víctimas en Medellín

Como un baldado de agua fría recibieron las víctimas del conflicto el resultado negativo del plebiscito.

En Antioquia, por ejemplo, el movimiento Las madres de la Candelaria responsabilizó del resultado a la clase política del país.

Pese a su tristeza, la convicción de miles de afectados sigue siendo la de un país en paz.

Pero es innegable que las víctimas sintieron más que nadie la derrota del sí a los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC en La Habana (Cuba), durante cuatro años de conversaciones.

“Fue muy horrible, fue muy duro, fue muy duro para nosotras porque estábamos convencidas de que el cuento era otro, que iba a ganar el sí”, dijo Teresita Gaviria, una de las fundadoras de Las madres de la Candelaria.

La mujer responsabilizó a la clase política del país por la derrota, que sucedió por un mínimo margen en las urnas el pasado domingo.

“No encontramos quien nos acompañara, no encontramos los amigos senadores, representantes a la Cámara, los concejales de Medellín; nosotras no encontramos a nadie”, recalcó.

Pese al resultado, miles de víctimas abogan por la continuidad del proceso. En San Vicente del Caguán no quieren repetir la historia trágica del conflicto.

Y en Jambaló (Cauca) sus habitantes no entienden porque el país urbano abandonó a las víctimas del campo, que veían en el plebiscito el fin de sus días de angustia.

“Porque póngale usted el caso de las grandes ciudades que ganaron: allá nunca han sufrido, nunca han llevado del bulto como decimos nosotros”, manifestó José Alirio Pito, habitante de ese municipio afectado por confrontaciones entre policías, soldados y guerrilleros.

La ilusión de miles de víctimas del conflicto sigue siendo la paz del país, y dicen que seguirán luchando por conseguirla.