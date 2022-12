Un mensaje de perdón, el de las víctimas de las FARC en Granada, Antioquia

Doña Teresa Quintero de González tuvo 15 hijos, dos de ellos fueron asesinados junto a su esposo y uno más está desaparecido.

Pero mantiene intacta la fe, mientras mira fijamente la imagen de la Virgen y a su vez la de sus seres queridos.

Jorge Enrique Estrada es un rostro más de la guerra. Los disparos del día en que lo perdió todo aún retumban en su cabeza.

“Destruyeron toda mi casa, tuve que salir para el médico, un día volví y ya no tenía donde vivir”, dice.

Ambos, doña Teresa y Jorge Enrique, coinciden en querer que la paz por fin pueda vencer la guerra.

“Qué más va hacer, hay que perdonar porque si no perdonamos, no nos perdona el Señor a nosotros”, afirma doña Teresa.

Y Jorge Enrique se le suma: “ya es justo que acabemos con esto, tengo 68 años y siempre ha habido guerra”.

Los habitantes de Granada, oriente antioqueño, esperan que sólo sea el nombre del pueblo, lo que se recuerde de la guerra.