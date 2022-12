Un referendo, la estrategia del uribismo frente a nuevo acuerdo de paz con FARC

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, feroz opositor al acuerdo de paz firmado este jueves con las FARC, propondrá convocar un referendo para que los ciudadanos se pronuncien sobre puntos polémicos del pacto que busca superar un conflicto armado de medio siglo.

"Por responsabilidad política con muchos colombianos, buscaremos un mecanismo de participación ciudadana para honrar la defensa de los puntos que el gobierno no quiso aceptar" y que la oposición sigue rechazando, dijo Uribe durante su intervención en la plenaria del Senado, donde este jueves comenzó el proceso de refrendación del acuerdo.

"Hemos anunciado que vamos a proponer un referendo sobre algunos de esos temas básicos", añadió el actual senador, al criticar que el pacto definitivo de paz, renegociado por guerrilla y gobierno tras el rechazo del original en las urnas, no se refrende nuevamente de forma popular sino en el Parlamento.

Uribe, líder del derechista Centro Democrático, fue el abanderado del "No" en el plebiscito del 2 de octubre en el que se rechazó la primera versión del pacto de paz.

"El Congreso es expresión del pueblo, es la expresión representativa, pero aquí se habló de un instrumento de democracia participativa", aseguró desde el Senado.

El expresidente y su colectividad se han considerado insatisfechos con el pacto final alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principalmente porque rechazan que los rebeldes responsables de delitos atroces no vayan a prisión y además tengan elegibilidad política.

Uribe sostuvo que su partido participará en los debates en el Congreso para refrendar y posteriormente implementar lo acordado con la insurgencia. "Lo que se puede mejorar con la voluntad de ustedes, lo acompañaremos", agregó.

Colombia vive un conflicto armado interno de más de medio siglo que ha enfrentado a guerrillas , paramilitares y agentes estatales, con un saldo de 260.000 asesinatos, más de 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.