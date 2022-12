Uribe critica que cortes no sean tenidas en cuenta en justicia especial

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó que las cortes no sean tenidas en cuenta en el sistema de justicia especial negociado con las FARC en La Habana. Tras una extensa discusión con los gremios señaló que no se puede imponer un sistema de justicia que prescinda de las instituciones.

“¿Por qué le van a imponer a este país un sistema de justicia contra las instituciones? ¿No se ha quejado el país de la justicia privada? ¿Y van a crear un sistema de justicia privada por un acuerdo con las Farc? Ese es un retroceso institucional enorme. ¿Por qué no se involucra a nuestras cortes a definir un sistema que no atente contra las instituciones?”, cuestionó el exmandatario.