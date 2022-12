Uribe dice que promotores del No estarían dispuestos a reunirse con las FARC

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, principal opositor a las negociaciones de paz con las FARC, dijo este martes estar dispuesto a reunirse con esa guerrilla para lograr un acuerdo que permita poner fin a 52 años de conflicto armado.

"Si en algún momento, para ese pacto (...) tuviéramos que hablar con las FARC además de hacerlo con el gobierno, estaríamos dispuestos", indicó en la plenaria del Senado.

Hasta el momento, el exmandatario y actual senador había descartado reunirse con los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor y más antiguo grupo rebelde del país.

Uribe, quien durante su gobierno entre 2002 y 2010 combatió ferozmente a las FARC, lideró la campaña contra lo negociado entre su sucesor, Juan Manuel Santos, y esta guerrilla marxista.

El acuerdo, sellado por Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, "Timochenko", tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba, fue rechazado por la ciudadanía en un plebiscito el 2 de octubre, dejando en entredicho el futuro del proceso de paz.

Al no recibir el visto bueno de los ciudadanos, lo pactado no puede ser implementado, por lo que Santos empezó negociaciones hace dos semanas con los principales detractores, entre ellos Uribe y el partido que lidera, el derechista Centro Democrático.

"Insistimos en un gran pacto nacional, un gran pacto nacional que le introduzca unas modificaciones a los acuerdos que ayuden a consolidar la paz, pero al mismo tiempo modificaciones que eviten que la paz sea al costo de afectar los valores democráticos", indicó posteriormente Uribe a periodistas.

El exmandatario se opone en particular a lo que considera una "impunidad total" y a la elegibilidad política de los guerrilleros responsables de delitos atroces. También afirma que el acuerdo le abre las puertas al "castrochavismo", en referencia a las políticas de Venezuela y Cuba.

Santos dijo este martes que prevé reunirse con los opositores hasta el jueves.

A partir de esa fecha, el gobierno llevará las proposiciones a la mesa de diálogo en La Habana para buscar consensos que permitan superar un conflicto armado de más de medio siglo, que ha dejado unos ocho millones de víctimas, entre ellas 260.000 asesinatos.