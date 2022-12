“Uribe le tiene pavor a que los militares hablen”: Petro

El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro habló de la justicia especial para la paz y aseguró que el presidente Uribe teme que esta termine jugando en su contra.

“El gran temor de Uribe es que los militares que están incursos en delitos en medio del conflicto confiesen ante el Tribunal Especial. Uribe le tiene pavor a que los militares hablen y los lleva a un sacrificio, les pide que no vayan al Tribunal Especial, que se quite ese organismo y que vayan a la justicia ordinaria, con lo cual los está es condenando literalmente a la Corte Penal Internacional. Solo porque él no quiere que hablen”, declaró Petro.