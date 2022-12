Uribe propuso nombrar a dedo guerrilleros en el Congreso: Humberto de la Calle

El jefe de la delegación de Gobierno en los acuerdos de paz con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, pasó al tablero con Juan Diego Alvira y explicó los pormenores de lo pactado con esa guerrilla .

Tema de tierras

Sobre los temores expresados ante el primer punto de lo negociado, de que millones de hectáreas pasen a ser de la guerrilla, Humberto de la Calle afirmó: “Falso, la tierra es para los campesinos”. A la vez, aseguró que los programas de restitución de tierra ya han avanzado y que se adquirirán 3 millones de hectáreas en 10 años.

“Estas cifras no las sacamos de la manga, fueron estudios muy serios del Ministerio de Agricultura”, aclaró.

“El que tenga tierra legal no tiene por qué temer”, declaró y agregó: “Aquí no se ha afectado la propiedad privada”.

Elegibilidad política

“A dedo, no”, respondió De la Calle ante las críticas sobre la llegada de exguerrilleros al Congreso. “Es votando, ellos en el 2018 presentan sus listas y le piden a la gente que vote. Si obtienen menos de cinco (curules) las completamos, si obtienen seis, sin armas, lealmente y dentro de las normas legales, pues tienen las seis. Pero tienen que ir a votar en el 2018”, explicó.

“Hay gente que dice que es una cosa espantosa, cómo así que esa gente va a ir al Congreso”, reconoció, pero recordó: “en el año 2003 el expresidente Uribe propuso un referendo que no sacó buenos votos. Ahí lo que propuso era lo mismo, que él, a dedo, nombrara guerrilleros en el Congreso. Es más, agregó, no solo en el Congreso, sino en las asambleas y concejos. Yo no estoy diciendo que Uribe estaba equivocado, me parece un poco exagerado lo de asambleas y concejos porque así se dispersa. Aquí hay más transparencia, hay más credibilidad”, declaró.

Justicia

“Han dicho que la justicia es impunidad”, reprochó el jefe de la delegación de paz del Gobierno. Dijo que no habrá impunidad y que se ha “echado carreta en redes sociales”.

Sobre el temor de que narcotraficantes se acojan a los beneficios de una amnistía, Humberto de la Calle expuso: “Hay unos criterios incluyentes y excluyentes, dentro de los incluyentes está por ejemplo la financiación de la rebelión. Dentro de los excluyentes están los delitos comunes. Resumen: cada caso el tribunal lo mirará. Si un señor cobró ese que se llamaba impuesto de gramaje para la rebelión puede ser conexo. Si lo que hizo fue comprar cadenas, relojes rolex y carros no es conexo y sale: es un delito común y no será amnistiado”.

Apoyo a exguerrilleros

Frente al dinero que recibirán los desmovilizados, De la Calle declaró: “Queremos que las FARC dejen las armas y entren a la política, por eso se les da un impulso”.

El funcionario hizo una enérgica defensa de lo negociado y dijo que de ganar el no en el plebiscito, las personas no pueden hacerse muchas expectativas. “Vote no si quiere, pero sepa lo que le puede pasar al proceso, que simplemente se acaba. Esto se puede ir 10 años más empezando volver a negociar”, dijo.

“Este acuerdo tiene críticas, pero es la certidumbre”, añadió.