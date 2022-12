Víctimas del Cauca creen que, con Nobel a Santos, la paz está más cerca que nunca

Hace dos años que en Caloto, Cauca, no se presentan ataques de las FARC contra la población civil. Carlos Poveda, un pensionado del Ministerio de Defensa, aseguró que nunca se imaginó que a sus 85 años pudiera caminar tan tranquilo por la localidad.

“Ya no ha vuelto a haber ataques de nada. Se está viviendo tranquilamente y muy sabroso”, manifestó este habitante de Caloto.

Autoridades locales y comunidad creen que el aporte del hoy Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, a través de los diálogos con las FARC, ayudó para que en Caloto, Corinto, Miranda y otras poblaciones del norte del Cauca que vivieron el conflicto armado por décadas mejorara la calidad de vida.

“No nos habíamos equivocado realmente en este proceso y esperamos que ahora los del no y los del sí entendamos el mensaje y definamos cuanto antes cuál es el mecanismo para que reinicie la implementación de los acuerdos”, afirmó Edward Fernando García, alcalde de Corinto.

Quienes viven en la zona norte de la región aseguran que ayudarán desde sus poblaciones a sacar adelante el proceso de paz.

Por su parte, las víctimas en el municipio de Timbío celebran el premio otorgado al Presidente de la República, pues es un reconocimiento a su constancia por lograr la paz pero también es para todo el pueblo colombiano.

“Muy contento el pueblo timbiano. Todos los habitantes celebramos hoy que al presidente Santos se le haya otorgado este premio, seguimos apoyando este proceso de paz”, concluyó Libardo Vásquez, alcalde de Timbío.