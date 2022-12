Víctimas del conflicto armado acuden a las urnas en Cali para votar en plebiscito

Fabiola Perdomo, viuda de Juan Carlos Narváez, uno de los once exdiputados del Valle del Cauca asesinados por las FARC en cautiverio, acudió a las urnas en Cali e invitó a los colombianos a la reconciliación durante la jornada del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.

"Este es un voto por la vida. Este es un voto por todas esas víctimas que murieron durante 52 años. Es un voto por la reconciliación y el perdón y no puede ser un voto político, no puede ser un voto jurídico, es un voto por la vida", afirmó.

La Policía dispuso de más de siete mil uniformados para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante las votaciones de este domingo.



Capturan a cuatro personas

Las autoridades reportaron que cuatro personas fueron detenidas en el Valle del Cauca cuando se acercaron a las urnas para depositar su voto. Tres de las capturas se llevaron a cabo en Cali y la otra ocurrió en Buenaventura.

En un puesto de votación ubicado en el barrio Chiminangos, norte de Cali, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturó a un hombre identificado como César Antonio Moreno Barco. Esta persona es solicitada por el Juzgado 10 Penal del Circuito, que lo condenó por el delito de peculado por apropiación.

En el barrio Siete de Agosto, oriente de Cali, el CTI detuvo a Wilson Becerra Diusa, quien es requerido para imputación de cargos por el delito de violencia contra servidor público.

De otra parte, la Sijín de la Policía Nacional detuvo a otro hombre en el barrio Limonar. Esta persona fue identificada como Leyder Ignacio Soto Gutiérrez y es solicitada por el delito de fraude procesal.

Finalmente, en el barrio Bolívar, de Buenaventura, el CTI reportó la captura de Rosa María Murillo Asprilla, quien tenía orden de captura para formulación de cargos por el delito de homicidio en grado de tentativa.