“Yo no le huyo al tema, quiero esperar texto del acuerdo final”: Vargas Lleras

A Germán Vargas Lleras sólo se le ve hablando de obras. El vicepresidente dedica prácticamente las 24 horas del día a revisar carreteras, a entregar casas, a revisar trabajos.

Pero cuando se le habla del proceso de paz con las FARC prácticamente sale huyendo.

Pero, ante la inminencia del acuerdo final con esa guerrilla, el vicepresidente nos contó porqué sale corriendo cuando le preguntan por ese tema.

¿Por qué muchos dicen que el vicepresidente no se mete de lleno a hablar del proceso de paz?

Yo no cumplo sino sobre las delegaciones y las funciones que el presidente me ha asignado, que para este caso concreto es estar al frente de la infraestructura de agua.

Demasiadas personas ya intervienen en ese proceso de paz, ya hay numerosos protagonistas y mi tiempo considero que es mucho más útil para sacar adelante toda estas iniciativas que le dan gobernabilidad al presidente, que lleva sus inversiones que las materializa en tiempo récord en toda las regiones de Colombia.

Pero, a pesar de la resistencia, entre líneas y casi que con tirabuzón, el vicepresidente por fin habla corto, conciso y muy a su estilo de los temas que le inquietan de la negociación con las FARC en La Habana.

¿Por qué a muchos les queda la sensación de que usted le huye al tema?

No, yo no le huyo al tema. Yo lo que quiero es esperar a conocer los textos finales de los acuerdos, aún hay temas muy gruesos que se están negociando. No quisiera anticiparme a conocer ya el texto del acuerdo final, ese día me pronunciaré.

¿Y ese día también puede decir ‘hay cosas de las que no me parece, en las que no estoy de acuerdo’?

Se está discutiendo mucho tema grueso. Cuál va a ser el número de parlamentarios que van a integrar esa representación. Sé que están solicitando aumentar las zonas de concentración, cuál va a ser el alcance del indulto, de la amnistía…mucho tema grueso que vale la pena pronunciarse una vez se conozca en detalle el alcance del texto final.

Pero vicepresidente eso implica que puede en un momento dado decir si hay tema de indulto eso no funciona...

(se va)

Aunque fueron frases cortas, son muy dicientes, porque provienen de un hombre que hasta hace unos años, era uno de los objetivos más apetecidos de las FARC, que realizaron en su contra dos atentados, uno de ellos con una carta bomba con la que perdió dos dedos y medio de su mano izquierda.

El otro, ocurrió en el norte de Bogotá con un carro bomba, aunque de este último se llegó a hablar de la posible participación de agentes del DAS.

Ya hace más de dos meses, Vargas lleras había emitido un comunicado en el que advertía que las FAC ojalá cumplieran lo pactado en otra clara señal de que si bien respalda el proceso, hay muchos pendientes de los que espera poderse pronunciar, como le dijo a Noticias Caracol, apenas se firme el acuerdo final de paz.