Amplían tiempo de aplicación de segunda dosis de Pfizer: epidemióloga responde las dudas que surgen

Opiniones a favor y en contra ha generado la decisión del Ministerio de Salud de alargar el tiempo entre la primera y segunda dosis de la vacuna de Pfizer. La razón: los buenos resultados de estudios en otros países que aplicaron esta misma estrategia.

Países como Canadá y Reino Unido modificaron la aplicación de la segunda dosis de 12 a 16 semanas y la efectividad no cambió. Según el Ministerio de Salud, la protección del biológico de Pfizer continuó sin contratiempos.

En contexto:



La viróloga María Fernanda Gutiérrez comentó que no es peligrosa la estrategia y que el sistema inmune no se ve afectado con esta ampliación en el tiempo de aplicación de la segunda dosis. Asimismo, explicó que los efectos de esta medida no son alarmantes. Dijo que lo preocupante sería que la población no se vacunara o no completara su esquema de vacunación.

En entrevista con Noticias Caracol Ahora encuentre las precisiones que hizo la doctora Gutiérrez sobre este tema.

Más en Noticias Caracol Ahora: