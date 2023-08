Andrés Leal, un gigante que demuestra que ninguna talla le queda grande para cumplir sus sueños

Andrés Leal, conocido como ‘Yo me llamo’ Alex Campos, es un joven oriundo de Acevedo, Huila, que ha demostrado que más allá de la apariencia o una talla, no existen límites cuando se trata de alcanzar sus objetivos. Su historia es una melodía de esperanza para todos aquellos que sueñan en grande y desafían las limitaciones impuestas por la sociedad. En mundo en donde a menudo se enfoca en las apariencias y las etiquetas, encontramos la historia de este músico que nos enseña que nada le queda pequeño para lo grande que son sus sueños.



Su camino no ha sido fácil, ha tenido que pasar ‘las duras y las maduras’. Desde los 5 años recolectó café en el campo y literalmente vivió siendo un adulto a tan corta edad. Andrés, asegura que en la vida le han cerrado las puertas, pero las ventanas son infinitas para el talento que tiene y su arrolladora personalidad.

“Solo Dios sabe mi historia y lo que me ha tocado, nadie es perfecto en el mundo. Ya me cansé de que las personas me cierren las puertas, ahora quiero vivir mi vida”, afirmó el creador de contenido.

Con la voz entrecortada confiesa que hubiera querido vivir una niñez normal, y por eso, ahora disfruta su vida al máximo sin pensar en el qué dirán, haciendo lo que su corazón le dice sin importar las apariencias. Contra todo pronóstico, decidió estudiar cámara y fotografía para cine, un trabajo que no ha podido ejercer a cabalidad, pues siempre le dijeron que tenía talento, pero su estatura y talla le impedirían realizar un trabajo óptimo.

Pero como para Andrés nada es pequeño ni imposible, demostró que salirse del molde también es válido, y que no hay límites para llegar donde uno quiere, pues cuando los sueños son gigantes y existe una gran determinación no habrá talla, paradigmas ni mentes cerradas que lo puedan detener.



“Muchas veces yo lloré y le dije a Dios ‘qué es lo que quieres conmigo’. Hay muchas cosas que tengo en mi corazón que son difíciles de contar o decirle a mi mamá, porque la mayoría de cosas me ha tocado a mí solo enfrentarlas”, afirmó Andrés

Andrés pasó de cantar en buses de Transmilenio, de sufrir rechazo, matoneo y de muchos ‘no’ como respuestas, a ser un hombre fuerte, capaz y con la firme convicción de que no hay sueños grandes, sino mentes pequeñas, pues los límites no existen para gigantes como él. El músico encontró su ventana hacia el éxito a través de las redes sociales, su talento lo llevó a conquistar los corazones de millones de personas en TikTok, donde acumula 3.7 millones de seguidores. Su historia es un testimonio de que las ventanas son infinitas para aquellos que se atreven a desafiar las expectativas y romper moldes.

“Ninguna hormiga es pequeña, porque me han tratado así, y lo que no saben es que científicamente una hormiga levanta 10 veces su peso”, acotó Leal.

Este es un llamado a dejar atrás las etiquetas y los prejuicios, y a abrazar la riqueza de la diferencia que nos rodea. Una cita con el respeto, la reflexión y un recordatorio de que la diversidad es lo que hace a nuestra sociedad única. A través de este diálogo conocerán cómo personas como Andrés contribuyen en nuestra comunidad, desafiando estereotipos y llevándonos en un camino hacia la empatía.