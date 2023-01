Así fue la última conversación de Valentina Trespalacios con su familia: “Mami, la vida no es fácil”

Daniel Felipe Trespalacios, hermano de la DJ Valentina Trespalacios, contó en #CaracolAhora cómo fue la última conversación que la joven tuvo con su familia, un día antes de que apareciera muerta en un contenedor de basura de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Fue el pasado sábado, 21 de enero de 2023, a medianoche, cuando la artista se contactó con su mamá y hermanos desde el que creía sería su nuevo hogar, un apartamento en el norte de la capital colombiana.

“Ella se encontraba acostada durmiendo con este hombre en el nuevo apartamento. Ella estaba muy feliz, nos mostró su nuevo apartamento, ya estaba acostada en la cama. Después de eso no sabemos nada de ella. Dice que va a recoger su gato el día lunes a la casa de Bosa, donde vive mi mamá, pero pues no llega”, narró Daniel Felipe.

Por su parte, la madre de Valentina Trespalacios, Laura Hidalgo, recalcó en #CaracolAhora que el último en hablar con la pareja fue su hijo menor, de 13 años, a través de una videollamada.

“Está muy afectado porque él fue el último que los vio juntos”, sostuvo. Agregó que el novio de su hija, John Poulos, daba muestras de querer mucho al niño.

Sin embargo, un mensaje que recibió la mamá de Valentina Trespalacios inquietó a la familia.

Según el hermano, la DJ le escribió por chat a Laura: “Mami, la vida no es fácil, todo tiene un precio”.

“Mi mamá lo tomó como que el man la trataba mal o algo y le dijo ‘hija, tú no necesitas de eso, tú no necesitas darnos más, ya nos das mucho’”, añadió Daniel Felipe y afirmó que “mi mamá no habló más con ella”.

Y es que para la familia, John Poulos “era un buen hombre, llevaba una relación con mi hermana hace tiempo mediante WhatsApp, ya había ido a México con mi hermana. No desconfiamos de él porque nos parecía que habían pasado muchas cosas como para desconfiar”.

Daniel Felipe aseguró en #CaracolAhora que “todo pasó muy rápido, no tuvimos tiempo de reaccionar, de decirle nada, mi hermana se mudó el viernes con él, allá recogimos los videos” donde se la ve abordando un carro gris con el norteamericano que, al parecer, se regresó a Estados Unidos.

Para el joven, John Poulos es el responsable del asesinato de Valentina Trespalacios, porque “si él la amaba como dicen, él sería el primero que estaría aquí poniendo la cara a ver qué es lo que está pasando con mi hermana”.

Daniel Felipe indicó que, gracias a las redes sociales, ya tienen los datos del sitio en el que trabaja el sospechoso de un crimen que ha conmocionado a Bogotá.

