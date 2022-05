Bojayá, 20 años después de la masacre: ¿qué ha pasado con la reparación de las víctimas?

El 2 de mayo del 2002, Colombia se estremeció con la masacre de Bojayá en la que más de 100 personas murieron y decenas resultaron heridas por la explosión de un cilindro bomba que las FARC lanzaron contra la iglesia de esta humilde población del Chocó, donde decenas de personas se refugiaron para protegerse de los combates entre esa guerrilla y los paramilitares.

Aunque en la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz , se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos, aún hay muchos vacíos en términos de justicia, verdad y reparación, mas aún por la situación que se vive en la actualidad en esta y otras zonas del Chocó ante la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.

En Noticias Caracol Ahora , el director de Indepaz , Camilo González, explicó que las víctimas aún no se reponen de esta tragedia: "No han podido reconstruir sus vidas, es increíble que tantos años después no se conozcan el total de víctimas, de muertos, incluso se habla de desaparecidos en el río (Atrato)... La violencia está regresando a la zona".

González también se refirió a la gravedad del tema de orden público que está afectando a los más jóvenes y que los ha llevado, en algunos casos, a quitarse la vida para no caer en manos de los grupos armados.

