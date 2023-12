¿Cómo es la vida de una persona con bipolaridad? Periodista colombiano habla de su trastorno

Luis Felipe Molina, colombiano que trabaja en la BBC, padece trastorno de bipolaridad. En Caracol Ahora, el periodista habla de cómo vive el día a día con esta condición.



Lo primero es comprender de qué trata. Molina explica, desde la óptica de periodista y paciente, que es un trastorno de salud mental que tiene tres vertientes: el tipo 1, el tipo 2 y la ciclotimia.

“Muchas personas confunden el trastorno bipolar con la ciclotimia. La ciclotimia es una forma muy rápida en la que una persona puede pasar de un momento de efusividad a un momento de depresión. Es un ciclo muy rápido”, afirma Luis Felipe.

Por otra parte, el trastorno bipolar tipo 1 se refiere a que hay dos polos: la hipomanía y la manía, que son los puntos altos donde hay hiperproductividad o estado de ánimo exaltado, siendo la manía la más grave, y la depresión, la anhedonia (baja concentración) o la distimia (baja autoestima), que son los puntos inferiores donde el estado de ánimo se encuentra en picada.

“El trastorno bipolar tipo 1, que es el que yo tengo, nos pone en la parte alta de la cresta, pero también tiene momentos de caída que son fuertes y complejos de tratar”, indica el periodista colombiano.

Luis Felipe establece que el tipo 2 es lo contrario del que él padece. Este se manifiesta en las personas con episodios depresivos que duran semanas, con picos de hiperactividad y manía donde suelen cometerse errores o decisiones precipitadas, "lo que a su vez se deriva en que haya personas que puedan estar en riesgo de suicidio”.

El periodista explica que conoció su trastorno de bipolaridad cuando tenía 18 años y su estado de ánimo era bajo en ese momento. “Cuando llegué a la universidad pedí una cita de psicoterapia a ver qué sucedía. La persona que me atendió no tuvo otra opción que enviarme al psiquiatra. Ella dijo que era una situación de base que tenía que tratarse”.

La primera cita que Molina tuvo con un psiquiatra la describe como un desastre: “Era un profesional bastante apurado y con poca empatía. Un señor bastante ácido. Me hizo un cuestionario de pocos minutos, me dijo que tenía depresión y me recetó unos medicamentos, diciendo que tenían unos pequeños efectos secundarios”.

Luis Felipe comenta en Caracol Ahora que comenzó a tomar los medicamentos que le formularon y todo salió mal, ya que los efectos secundarios lo afectaron.

Después de sufrir estas consecuencias durante varios años, dio con otra psiquiatra, cuando tenía 23 años, la cual le dijo que su condición tenía características de trastorno bipolar. “Ella me hizo exámenes y cuestionarios bastante extensos, que duraron tres meses”, explica.

Molina afirma que durante el tiempo que ha lidiado con su trastorno ha pasado por al menos seis psiquiatras, ya que el sistema de salud colombiano no le puede garantizar tener un solo especialista. "Los últimos siete años he tenido dos, pero los primeros tres años pasé por cuatro".



Finalmente, Luis Felipe agrega que existe gente que piensa que los comportamientos de las personas con trastorno bipolar son intencionados y que también hay personas a las que les da pena hablar de sus condiciones psicológicas por el desconocimiento y el miedo a la estigmatización.