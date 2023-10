¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Issa Vásquez? En 'Lo Más Viral', cuenta todos sus secretos

La reconocida creadora de contenido fitness y de estilo de vida Issa Vásquez enloqueció a sus seguidores al anunciar que, tras más de una década de relación con su pareja, finalmente se casarían.



En otros episodios de 'Lo Más Viral': Charlie Álvarez, el influenciador colombiano presente en grandes ligas del mundo de la tecnología

El camino en redes sociales de Issa Vásquez comenzó cuando después de un intercambio en el extranjero llegó con 15 kilos de más, por lo cual tomó la decisión de implementar un estilo de vida saludable y documentar su proceso en una red social privada para motivarse a continuar. Al comenzar a ver cambios, sus compañeras empezaron a seguirla y eso la animó a perder el miedo para comenzar a subir recetas.

"Me apasionaba crear contenido, así no me vieran miles de personas, a mí no me importaba levantarme a las 3:30 a. m. con tal de poder crear contenido", confesó la influenciadora.

Su trabajo constante la ha llevado a conseguir más de 821.000 seguidores en Instagram y más de 934.000 seguidores en TikTok.

Issa Vásquez llegó a ´Lo Más Viral´ a contar la verdad detrás de una relación expuesta masivamente en redes sociales, los desafíos de ser creadora de contenido y sus planes a futuro.

Publicidad

"Fue tendencia que no me diera un anillo. Yo ya llevo bastante tiempo, no voy a decir que nunca me han afectado los comentarios, ni que hoy en día no me afecten porque sí pasa, pero hay días donde sí pega", comentó Issa Vásquez.