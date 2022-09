¿Cómo nació el corredor del jaguar en el Guaviare?

Desde octubre de 2021, en un amplio territorio del departamento del Guaviare, se desarrolla un proyecto que busca conservar al felino más grande de América: el jaguar.

Esto se desarrolla gracias al proyecto Amazonía Sostenible para la paz, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y en la región del Guaviare con la CDA (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico; además en lo referido al corredor del jaguar cuenta con WWF y CINDAP como aliados técnicos.



En Noticias Caracol Ahora , Jimena Puyana, gerente de Desarrollo Sostenible del PNUD, habló en torno al proyecto, los beneficios que tiene para el medio ambiente, habitantes de la región y los animales, especialmente el jaguar.

Entre otras cosas dijo que al jaguar "no hay que temerle", ya que es una especie que no ataca al humano y que solo caza fuera de su hábitat cuando no tiene alimento.

Asimismo, el director de la CDA regional Guaviare , Luis Orlando Castro, explicó el valor agregado para los campesinos con este proyecto: " dentro de estos ejercicios, lo que se quiere es registrar un área, este polígono especialmente de la ruta del jaguar para que se vuelva un instrumento de gestión, donde la corporación pueda con varias instancias gestionar proyectos que vayan con relación a la preservación, restauración y conservación de esta área de importancia ecológica, corredores de conectividad".

