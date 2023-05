De Soacha a Ibiza: el camino de Alexander Diaza para convertirse en campeón mundial de duatlón

El 30 de abril de 2023, Alexander Diaza, un atleta de Soacha, logró el primer puesto de un podio en Ibiza. Después de largas carreras personales por conseguir su sueño deportivo, el colombiano logró ser campeón mundial de duatlón del World Triathlon Multisport Championships en la categoría de hombres de 30 a 34 años.



El duatlón es una disciplina deportiva compuesta por atletismo y ciclismo, a diferencia del triatlón, que incluye además natación.

Para obtener el título, el atleta recorrió 9.8 km de carrera, 39.6 km de ciclismo y 5.2 km de carrera. Al momento de atravesar la meta levantó los brazos en alto, reconociéndose a sí mismo su triunfo. Se toca la cabeza y, casi sin creerlo, se pone las manos sobre el rostro mientras recupera el aire.

“No tengo nada que perder, hasta el miedo lo perdí, solo me queda el hambre de ganar, la frialdad de saber que ya no me importa qué pueda pasar en medio de la carrera, simplemente iré a buscar esa carrera que me sienta orgulloso yo mismo de haberla hecho inteligente y con hasta el último gramo de fuerza tirado en el asfalto”, escribió Alexander Diaza antes de la carrera.

En el segundo y tercer lugar se ubicaron un español y un inglés. En entrevista con Caracol Ahora, explicó que el camino no ha sido fácil, especialmente por las carencias que tienen los deportistas colombianos para llegar a alcanzar un alto rendimiento.

A pesar de que su vida deportiva comenzó con el ciclismo, no pudo destacarse mucho en ella. “En realidad era el problema de entrenamiento, de alimentación, de logística, de todo, que no me permitían llegar al nivel propicio como para pelear carreras siquiera locales, entonces ya después me puse a correr y me fue bien”.

Aunque cree que es un “corredor más nato que ciclista”, el tema de la comida jugó un papel clave en sus falencias en esta última disciplina, ya que por temas de recursos tenía una “alimentación absolutamente mala”.

Comentó que es curioso que hubiera obtenido el título en esta ocasión, puesto que llevaba varios años intentando obtener el oro y venía de una lesión. La preparación para el evento incluyó un análisis detallado de sus errores del pasado y estrategias que le permitieran mejorar su rendimiento.

“Esto no es de un día para otro... Esto es de irlo trabajando, de llevar un proceso, de ser resiliente, de aprender a levantarse de las caídas”, destacó el también entrenador y estudiante de Ciencias del Deporte.

Alexander Diaza recalca que ser atleta es costoso porque deben pagarse inscripciones a eventos, viajes, zapatillas y elementos deportivos, y muchas veces no encuentran patrocinios para poder subsidiar estos gastos, por lo cual debe tener un trabajo que le permita obtener los recursos para ello.

“Soñarlo solo fue el comienzo, pasaron años trabajando silenciosamente, asumiendo cada error, buscando los cambios necesarios, preparando cada vez más los detalles, se logró la meta de este proceso”, expresó su coach líder, Georgen León.

Cueste lo que cueste, está empeñado en asistir a todos los eventos que le sea posible, puesto que “de excusas no se vive”.

