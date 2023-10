Desde Gaza, médico relata el desastre que enfrentan: "Hoy hemos visto más de 600 heridos"

Desde el hospital europeo de Gaza, el más grande del sur de la Franja, en donde hay 600 médicos y por jornada están atendiendo aproximadamente a 500 pacientes, el doctor Mahmoud Alimoor le narró a Caracol Ahora el panorama diario que viven desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.



"Solamente en el día de hoy hemos visto más de 600 heridos. La mayoría son pacientes graves que necesitan terapia intensiva", comentó el profesional de la salud.

En medio de su relato, el doctor Mahmoud Alimoor contó que entre las cosas más duras que ha vivido hasta ahora es que colegas suyos también se han sumado a la cifra de víctimas mortales.

“Lo más difícil es que a veces, cuando tú atiendes los pacientes, encuentras tus compañeros de trabajo que ya están heridos o muertos. Personalmente (he atendido) tres médicas que han fallecido, que eran colegas míos”, comentó el doctor desde Gaza.

Al mostrar la sala en donde descansan los médicos, en camillas o colchonetas tiradas en el suelo, hizo énfasis en que “nosotros dormimos aquí, no abandonamos el hospital”.



“A la mayoría de nuestros colegas y a mí nos han bombardeado la casa. Ya no tenemos ni siquiera la casa. Yo esto aquí con mi familia, con mis hermanos, mi mamá, alojados en el hospital hace 11 días, trabajo y descanso aquí mismo, no he podido regresar donde nosotros vivimos. Me dieron la noticia de que han bombardeado la casa”, narró en Caracol Ahora, agregando que no ha hablado con sus seres queridos sobre hacia dónde se irán porque “no podemos ni siquiera imaginarnos qué va a pasar en estos días, ni siquiera nosotros tenemos seguridad de que mañana voy a estar vivo”.

Contó, además, que hospitales y escuelas son utilizados como lugares de refugio en medio de la guerra.

“La mayoría prefiere los hospitales, pensando o creyendo que es más seguro, pero yo no lo creo y la realidad nos muestra que no es así. Estamos hablando de tres hospitales que fueron bombardeados desde que empezó la guerra”, dijo recordando, entre otras, el ataque a un hospital este martes 17 de octubre que deja más de 500 muertos.

El doctor Alimoor también hizo un llamado a que levanten el bloque que tienen en la Franja de Gaza, pues “en estos 11 días ningún insumo médico entró, ni siquiera ningún médico pudo llegar”.