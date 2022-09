Diva Jessurum revela qué tipo de cáncer padeció y lo más duro de la enfermedad: “Parecía un muerto”

Diva Jessurum habló con Noticias Caracol Ahora del cáncer contra el que se enfrentó, cómo se enteró de que lo que tenía y por qué se decidió a revelar lo de su enfermedad.

Según ella, todo empezó con un fuerte dolor en el seno, pero pese a visitar médicos no detectaban su mal. Fue hasta cuando, hace un año, se partió una mano que volvió a pedir ayuda y le hicieron una tomografía y una biopsia.

Publicidad

Aunque no descubrieron nada, cuando estaba en Bogotá en las grabaciones de sus programas del Canal Caracol la llamaron de Barranquilla para que se devolviera.

La diagnosticaron con cáncer de seno en etapa II. Diva Jessurum reveló que lo más duro para ella fue saber “que iba a quedar calva”.

“Me miraba en el espejo y decía no me reconozco, parezco un muerto, me parezco a Voldemort”, afirmó.

El proceso fue tan fuerte para Diva Jessurum, que en el baño de una peluquería se despidió de su cabello: “Le di un beso a mi pelo y le agradecí por haberme acompañado en tantos momentos (…) Te voy a extrañar, pero nos vamos a volver a ver y ya nos estamos volviendo a ver”.

Publicidad

La presentadora y periodista también dijo por qué guardó silencio sobre su enfermedad. “No sabía cuál iba a ser el resultado, no quería que nadie interrumpiera mi proceso. No quería ir por la calle y que alguien por ejemplo preguntara ‘¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, ¿ya lo superaste?’”.

Tampoco “quería estar generando lástima, no quería estar generando morbo, no quería una economiseria, no quería la gente mirando qué me iba a pasar y qué no, no quería que mis jefes dijeran que no iba a ser capaz de estar ejerciendo mi trabajo”, agregó.

Publicidad

Diva Jessurum también contó que le “iban a extirpar el seno, faltando un día echaron la decisión para atrás”.

Además, reveló que un día deseó no “seguir viviendo” por un error con los exámenes que señalaban que el cáncer no había disminuido con las quimioterapias y seguía igual.

No obstante, tras pedirle perdón a Dios por ese pensamiento, le notificaron que se equivocaron con los resultados y su cáncer bajó en un 85%.

Finalmente, el pasado 17 de agosto de 2022 le dieron la noticia que tanto estaba esperando: era libre de la enfermedad. Celebró la buena nueva con su familia y le tomó una foto a su sobrina que decía “hoy es un día feliz”.

Publicidad

“Esta lucha no ha terminado, estoy libre de cáncer”, pero “no quiero pensar en el futuro” y “voy con el día”, declaró Diva Jessurum.