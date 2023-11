El calvario de familias de dos colombianos secuestrados en México: "Nos mandan audios terribles"

La ilusión de una mejor calidad de vida y un nuevo comienzo en Estados Unidos tiene hoy en vilo a las familias de Sebastián Gaviria y Yesenia Mendoza, dos colombianos secuestrados por coyotes en medio de la búsqueda del sueño americano.



Mireya Fierro, tía de Sebastián Gaviria, uno de los colombianos secuestrados en México, relató a Caracol Ahora el drama que ha sido el rapto de su sobrino y su compañera de trabajo para ellos como familia.

"Llamaron a la novia de Sebastián y la pusieron a escuchar cómo lo golpeaban, cómo lloraba él. Dicen que son de la mafia, pero no se han adjudicado ningún nombre", detalló la mujer, quien dice que les han mandado fotos y videos donde amenazan al joven con un arma.

Según Mireya, los colombianos secuestrados se conocieron mientras trabajaban en un centro comercial y Yesenia fue la que le hizo la propuesta de irse para otro país.

"Ellos tenían un tour turístico y tenían que esperar dos días en México para que el coyote los recogiera (...) El coyote les dijo que tenían que irse por Juárez, ellos llegaron, los montaron en dos camionetas, se los llevaron para la frontera y llegando se les atravesó un carro, los bajó a todos y los secuestraron", relató la familiar del joven secuestrado.

Publicidad

De acuerdo con Fierro, la viralización del caso se dio de la mano de los medios que han replicado la noticia, por lo cual algunas entidades ya se han puesto en contacto con ellos para intentar encontrar a los colombianos secuestrados en el extranjero; sin embargo, esto no ha caído bien en los criminales que dicen tenerlos.

"Anoche los secuestradores volvieron a hablar. Mandaron unos audios terribles y me mandaron un número para que llamara y escuchara algo, pero yo no quise llamar. Es para que mandemos más plata, pero obviamente no tenemos más plata, ya mandamos 2.000 dólares", comentó la tía de Sebastián Gaviria, quien dice que les están pidiendo 20.000 dólares por la liberación de su sobrino.

Los jóvenes llevan más de 15 días raptados en México y la familia de Sebastián Gaviria ha tenido que vender muchas de sus pertenencias para poder recoger la suma de dinero exigida, pero en este punto ya no tienen cómo seguir pagando las extorsiones. En este punto están desesperados e incluso han comenzado a enfermarse por el estrés producido por toda esta situación.

Publicidad

"Que llegue esta voz a las personas que puedan hacer algo, que nos puedan ayudar, se los suplico de corazón, que nos ayuden, estamos desesperados y no sabemos qué hacer. No solamente Sebastián y Yesenia están padeciendo esta tortura, somos la familia", concluyó Mireya Fierro.