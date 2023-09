Ellos son Jeshua y María Paula, la primera pareja colombiana campeona mundial en patinaje artístico

El Coliseo Mayor de Ibagué se inundó de alegría cuando por primera vez en la historia una pareja colombiana logró montarse en el podio del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico , consiguiendo el oro en la modalidad pareja danza junior.



Con un puntaje de 132.14, los patinadores de Jeshua Folleco, de 15 años, y María Paula Muñoz, de 17 años, superaron a dos parejas portuguesas en la contienda deportiva con un ejercicio free dance que los hizo, además de campeones, la primera dupla de un país no europeo en conseguir esta victoria.

¡ORO PARA COLOMBIA! 🙌🏼🇨🇴 Jesua Folleco y María Paula Muñoz ganaron en solo danza Júnior al superar a las dos parejas portuguesas que completaron el podio.



En entrevista con Caracol Ahora, comentaron que el camino para llegar a la victoria no fue fácil, ya que tuvieron que entrenar incesantemente durante arduas jornadas para conseguir el nivel requerido para lograr el galardón.

No solo debieron preparar sus cuerpos, sino también sus mentes, por lo que requirieron de un equipo interdisciplinar con nutrición, psicología y médicos fisioterapeutas.

Sin embargo, su camino en el mundo de esta disciplina se remonta a una edad temprana de sus vidas, en un recorrido que los llevaría a unirse como una de las duplas más destacadas del deporte en 4 ruedas.

María Paula recuerda que, por casualidades de la vida, terminó acompañando a su mamá a hacer algunas diligencias cerca de la Escuela Viviana Osorio, un centro de patinaje de su ciudad.

Admite que, para ella, fue casi amor a primera vista.

Por su parte, Jeshua tiene el recuerdo vivo de pasar por las pistas de patinaje de Cali y sentirse fascinado por los deportistas.

"Yo tenía 3 años y no sabía qué era, entonces le dije a mi papá que yo quería hacer carritos y me empezó a comprar puros carros. Yo no los quería, yo estaba buscando patinar", comentó divertido, diciendo que tiempo después, cuando volvieron a pasar por el lugar, su progenitor entendió cuáles eran sus verdaderos deseos.

Dicen que sus familias, a quienes denominan como los "primeros inversionistas" de este sueño, tuvieron un papel fundamental en la victoria, pues son quienes los han apoyado y acompañado en todo sentido.

"Es un deporte que no es muy fácil económicamente de llevar y nuestros papás todos los días se esfuerzan para comprarnos lo mejor", recalcó la patinadora.

Pese a que ambos iniciaron su trabajo de manera separada, hace unos 8 años se unieron como pareja para competir en patinaje artístico.

Aunque trabajaron mucho por este título mundial, los tomó un poco por sorpresa, pero la emoción los invadió y ahora disfrutan del triunfo.

"Sientes como una adrenalina que no se siente con nada más y una satisfacción de que por fin logré llegar esa meta por la que trabajo todos los días", explicó María Paula.

Con relación a su futuro en el patinaje, admiten que, aunque no lo descartan, saben que, si es difícil entrenar de manera competitiva esta disciplina, mucho más será poder vivir completamente de ella.

Por el momento, seguirán entrenando para continuar escalando peldaños en el deporte.



