Entre lágrimas, padres de colombiana desaparecida en Israel dicen que Petro "apoya a terroristas"

Desde la ciudad de Belén, en Jerusalén, los padres de Ivonne Rubio, la colombiana desaparecida tras el estallido de la guerra entre Hamás e Israel, contaron entre lágrimas los detalles sobre la última conversación que tuvieron con su hija poco después de que el grupo terrorista lanzara los primeros misiles en contra del pueblo israelí.



De acuerdo con Julio César Rubio, padre de la colombiana desaparecida, el sábado a las 7:15 de la mañana Ivonne los llamó para decirles que la guerra había estallado y que iba a buscar un búnker para refugiarse del ataque perpetrado por el grupo islamista palestino Hamás. “Nosotros pensamos que todo estaba bien, pero después intentamos llamarla otra vez…”, detalló con la voz entrecortada el progenitor de la joven, antes de interrumpir el diálogo que sostenía con Caracol Ahora.

“Estamos destrozados, ustedes no saben el mal que nos han hecho estos terroristas, no he parado de orar, no dormimos, no comemos, no tenemos vida. Nuestra esperanza de que ella esté con vida es…” continuó el hombre, mientras intenta recuperar el hilo de la conversación.

Según los padres de Ivonne, que al momento en que se desató la guerra en Medio Oriente se encontraba con su pareja en un festival de música electrónica en Israel, cerca a la frontera de Gaza, los autores de los crímenes en contra de la población civil tienen secuestrados a cientos de jóvenes inocentes, entre ellos, a su hija.

“Ellos no tienen límite con nada, el mundo no los conoce como son, pero ellos son desalmados, no son personas normales. Si vieran las imágenes, pisotearon los cadáveres, se llevaron a la gente, a los civiles. Hacen todo sin compasión, con niños y con turistas, no hay discriminación alguna, dispararon contra todos y a los otros los secuestraron, los tienen como presos, como rehenes, estamos esperando que el Gobierno de Israel nos dé información”, aseveró.

Julio César Rubio expresó que ya instauró la respectiva denuncia ante la policía local para que le ayuden a dar con el paradero de su hija, la colombiana desaparecida: “Nos sacaron el ADN e hicimos todo lo que nos dicen, pero estamos a la espera y esperar es una agonía, la incertidumbre nos mata cada día”, lamentó.

Para el padre de Ivonne Rubio, el ataque de Hamás fue un acto terrorista premeditado que cometieron con ayuda de Irán y que da cuenta de la magnitud de su fuerza y experticia en la materia. Por este motivo, hizo un llamado a las diferentes organizaciones internacionales para que puedan llegar a un acuerdo y liberen a las centenas de jóvenes inocentes que quedaron atrapados como rehenes en el conflicto.

Asimismo, afirmó que hasta el momento la Cancillería de Colombia en Israel no se ha comunicado con él. “Estamos esperando que el Gobierno de Colombia nos colabore, a pesar de que nosotros sabemos, por las noticias, que el presidente está apoyando a los terroristas, pero no debe ser así”, anotó.

“Yo creo que el pueblo colombiano tiene que reconsiderar las cosas, ver las imágenes reales, ver la realidad, nosotros no podemos estar nunca del lado de los terroristas”, puntualizó. “Tenemos que defender la libertad de expresión, la libertad de culto y esas cosas para que seamos realmente un pueblo libre, que tengamos democracia de verdad, nosotros no podemos compartir eso”.