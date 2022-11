Esperanza Gómez enfurece contra Instagram: “Yo no soy prostituta”

Esperanza Gómez expuso ante la Corte Constitucional los argumentos de la tutela que interpuso contra Instagram por cerrar las cuentas que ha abierto en la red social por presuntamente infringir sus normas: “Yo nunca he sido ni prostituta ni escort”.

Según la modelo, en la red social “me tildan de que siempre hago contenido explícito y estoy incitando a ofrecer servicios sexuales”.

“Esperanza Gómez ha sido orgullosamente actriz porno, pero eso no significa que por ser actriz porno yo venda servicios sexuales, porque yo nunca he sido ni prostituta ni he sido escort”.

Agregó que “si alguna vez hubiera ejercido la prostitución como una fuente de trabajo me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad, el derecho al trabajo”.

Esperanza Gómez recalcó que ha sido modelo de campañas publicitarias muy importantes y por eso busca que “se me respeten mis derechos, la igualdad, que me dejen de estar discriminando porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí y no solamente hacia mí”.

La actriz afirmó nunca hizo “una publicación o una historia 100% pornográfica o explícita dentro de la plataforma de Instagram”.

Esperanza Gómez también manifestó que luego de que cerraran sus cuentas verificadas, en las que tenía más de 5 millones de seguidores, ella misma, desde otros perfiles, subía el mismo contenido por el que la habían censurado “y me llegaba el reporte de Instagram diciendo ‘esta publicación no infringe las normas de Instagram’. ¿Por qué en mi perfil verificado sí infringía las normas de Instagram?”.

“Ya no soy tan atractiva para las marcas con 600 mil seguidores que con 5,7 millones de seguidores” y “me empiezan a censurar nuevamente mis publicaciones”, subrayó.

“Instagram simplemente decide encasillarme en lo que es la pornografía y Esperanza Gómez no solamente es pornografía. En mis redes sociales mostraba actividades como cocinar, ir al gimnasio, hacer ejercicio, tener una dieta saludable, caminar por la playa”, declaró la actriz.

“Me parece el colmo que una persona con la notoriedad pública que tengo yo la quieran encasillar en algo que no es 100% pornografía”, añadió Esperanza Gómez.

“Estoy cansada de sentir el acoso, la persecución” de la red social, afirmó Esperanza Gómez.

Según Facebook Colombia S.A.S., “no controla, administra u opera el servicio de Instagram” y, por ende “no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, ni por acción ni por omisión”, por lo que “la acción de tutela no es procedente en el presente asunto”.