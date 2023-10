Fausto Murillo, el apasionado por el deporte que se convirtió en el entrenador favorito del internet

En esta entrega de 'Lo Más Viral' , conversamos con Fausto Murillo, el entrenador deportivo conocido por sus desafiantes rutinas físicas y su vocería en estilos de vida saludables.



Fausto Murillo, conocido en redes sociales como Turbosteps o Turbofausto, consolidó una sólida plataforma de seguidores que apoyan su trabajo, logrando alcanzar más de 900.000 seguidores en Instagram, 700.000 en TikTok y 6.4 millones en YouTube.

Aunque Fausto Murillo comenzó a crear contenido hace una década, sus videos rutinas se convirtieron en una popular opción para hacer ejercicio durante el confinamiento por el COVID-19.

El entrenador contó al equipo de 'Lo Más Viral' su historia de vida y el camino que ha emprendido para consolidar líneas de negocio enfocadas en el bienestar que han favorecido a personas en muchos lugares del mundo.

"Me siento muy agradecido por lo que he conseguido, entonces eso me ayuda a mantenerme en una actitud positiva. Lo que yo intento es transmitirles esa fuerza de que sí se puede", comentó Fausto Murillo.

