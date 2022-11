Habla funcionario de Migración Colombia que golpeó a pasajero: “Soy un ser humano, pido excusas”

Jaime Alonzo Sánchez, el funcionario de Migración Colombia que golpeó al pasajero Juan Ramón Camarillo en el aeropuerto El Dorado, se disculpó por lo que hizo y explicó en Noticias Caracol Ahora el porqué de la forma como reaccionó.

Según su relato, todo empezó porque el viajero no pudo realizar el registro biométrico a su arribo al país. “Dice que este servicio no sirve para un cu… (…) Le dije que no sea grosero, que respete, se devuelve y dice que yo tampoco sirvo para nada”, expresó.

“Me sigue agrediendo con palabras muy fuertes a lo cual le digo que me respete, que no sea grosero”, subrayó el funcionario de Migración Colombia.

“En un momento me siguió insultando tanto que reaccioné así. Fue un error mío, me dejé tentar. Soy una persona que llevo más de 10 años trabajando con la entidad, 25 con el Estado, nunca había tenido un problema así. Me salí de casillas, lo admito, le pido excusas ante la opinión, a Migración Colombia, a este señor, pero no era la forma como él me debía tratar”, insistió.

“No me pegó, pero me trató verbalmente con todas las groserías que se pueda imaginar”, agregó Sánchez.

Pasajero agredido por oficial de Migración Colombia en el Aeropuerto El Dorado admitió que también lo habría insultado. El oficial por su parte pidió disculpas.



Más en: https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/bTxS78VoUz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 25, 2022

Además, negó que su comportamiento tuviera que ver con discriminación racial.

“El señor dice que yo fui racista. En ningún momento lo traté con temas de racismo, es totalmente mentira lo que él está diciendo. Tengo amigos de color, no tengo que hablar del tema de racismo, no sé de dónde inventa eso”, aseveró.

Para el funcionario de Migración Colombia, el altercado también ocurrió por falta de personal.

“Atendemos cualquier cantidad de vuelos, estamos arrancando temporada navideña. Llegan personas con dos, tres horas haciendo una fila, los entiende uno, están cansados, también tienen que entender que nosotros trabajamos 12 horas ahí, en algún momento el cuerpo se cansa, la mente, es entendible que el maltrato ha sido más de ellos hacia nosotros. Hemos tenido compañeros golpeados, han sido escupidos, ha habido un compañero que una vez trataron de ahorcarlo”, reveló.

Funcionario de Migración Colombia denuncia amenazas de muerte

Sánchez no cree que el ingeniero y la mujer que lo grabó “acepten mis explicaciones”. Tampoco sabe “hasta qué punto sea bueno encontrarme con ellos porque el maltrato que estoy sintiendo ahorita es que estoy amenazado de muerte, no puedo llegar al aeropuerto”.

“Me están diciendo que me van a matar, que no puedo acercarme al aeropuerto, amenazando también a mi familia”, añadió.

Aunque admitió su error, también cuestionó al pasajero por el trato que le dio, porque afirma que “si ese señor va a otro país y hace lo mismo, no estaría el señor contando nada, sino en la cárcel” por “insultar a un oficial de Migración como él lo hizo”.

“Sí, mi reacción fue mala, la repudio, quiero decir que no soy esa persona, nunca he sido violento”, finalizó.