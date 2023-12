Habla organizadora de boda fallida en Córdoba: “La novia siguió en la fiesta y al novio lo echaron”

La boda fallida en Chinú, Córdoba , sigue siendo tendencia en redes sociales. Caracol Ahora ha intentado contactar a los protagonistas, pero estos han decidido mantenerse al margen. Sin embargo, logró conversar con Mari Luz Díaz, la organizadora de la fiesta de matrimonio que no fue.



Mari Luz, que también está sorprendida con esta insólita historia, contó que “cuando sucedió todo yo me acerqué a ella, le dije ‘¿qué pasó?’, y me dijo: ‘no me quiero casar con ese tipo, yo no voy a arriesgar todo lo que tengo por casarme con él y no sé cómo me va a ir con él, porque si él no acepta mis hijos pues no me voy a casar con una persona así’”.

Recalcó que la novia, Jesica, “estaba muy preocupada por la totalidad del pago del evento no se había dado y yo le dije ‘no te preocupes, eso es lo de menos, lo importante es que tú te sientas bien y aceptes las cosas’”.

Para intentar solventar el costo, fue a tomar el dinero de la lluvia de sobres, pero “ya todo el mundo había sacado su sobre, es algo un poco chistoso”.

Al ver esta situación, los invitados que quedaban empezaron a hacer lo que popularmente se conoce como una vaca. Un hermano de la novia giró algún dinero, mientras que otros decidieron aportar nuevamente el sobre, todo para que la fiesta siguiera pese a la boda fallida.

Como dato curioso, Mari Luz reveló que “el novio había llevado una caja de ron, él sacó dos botellas y les dijo ‘tómenselas ustedes para que disfruten’, y ella dijo ‘eso es lo que vamos a hacer’. Y así fue, ella se lo disfrutó”.

Pese a la boda fallida, la celebración se extendió hasta la medianoche.