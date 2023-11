Impactante relato de Sebastián Gaviria, colombiano secuestrado en México: “Duramos 3 días sin comer”

Sebastián Gaviria le contó a Caracol Ahora lo que vivió desde el momento en que fue secuestrado en México por coyotes, el 30 de octubre de 2023, y el instante en que encontró la oportunidad para huir de sus captores, el 17 de noviembre. Dijo que un día pensó que lo iban a matar.



Su retención se produjo cuando no les permitieron viajar a Tijuana y tuvo que dirigirse hacia Juárez.

Allí abordó un carro con Yesenia Mendoza, su amiga, y otros dos colombianos que no conocía. En el recorrido “se nos apareció una camioneta blanca y salió un señor por la ventana haciéndole indicaciones al señor que se orillara. El señor no se quiso orillar, después sacó una pistola y lo amenazó”, relató Sebastián Gaviria.

Dijo que los cerraron “tres carros, se bajan unas 6 personas con fusil y nos bajaron a todos del carro. Nos quitaron los celulares, nos quitaron las maletas”.

Los coyotes en México llaman a sus víctimas “las cajas, íbamos para las bodegas, que son las casas o apartamentos a donde llevan a la gente”, detalló Sebastián Gaviria, que no pudo identificar a ninguno de sus captores porque “no se comunican con nombres”.

Estuvo en cinco sitios durante su secuestro. En el primero “había un gordo barbado, gigante, con una pistola negra con láser, y nos dio indicaciones de que nos teníamos que meter a una pieza al fondo”. Allí les hicieron “quitar toda la ropa, nos esculcaron, nos requisaron, a Yesenia no la tocaron, no le hicieron nada”, detalló.

A los que tenían retenidos les quitaron “como 4.000 dólares sin contar la plata del rescate”, afirmó.

Ese apartamento, según Sebastián Gaviria, “era como un basurero” donde “duramos tres días sin comer” y en el que “nos tocaba dormir en el piso, ahí duramos como una semana y nos cambiaron de casa”.

En el otro lugar contó que los grabaron “amenazándonos, que nos iban a maltratar para enviarles videos a nuestras familias para que agilizaran el tema de pagos”.

“A esa casa llegaban de 10 a 15 personas diarias” y a él y a Yesenia los metieron con 12 personas más “en un cuarto de 3x4 (metros), todas tiradas en el piso, durmiendo, algunas no tenían cobija, hacía más frío que en Bogotá”, detalló Sebastián Gaviria.

Luego lo llevaron a una tercera casa, donde lo separaron de su amiga. En ese sitio le mostraron sus pertenencias y le dijeron que supuestamente lo iban a liberar, pero un hombre “se fue para el frente mío y sacó un fusil y se hizo detrás de mí, y me empezó a apuntar por detrás y me dijo ‘espérate ya te doy las indicaciones para que salgas’. Yo pensé que me iba a matar. (…) Yo sudaba frío, tenía mucho miedo, no quería caminar porque pensaba que ese señor me mataba”, contó el joven.

Sin embargo, lo llevaron a otro sitio en el que estuvo más tiempo y le brindaron una cama para dormir. Se ganó la confianza de su captor, pero tuvo que huir de ahí porque uno de sus secuestradores, al parecer, había matado a una mujer y no podía seguir en ese lugar.

La otra casa era de la expareja de su captor y, después de un tiempo, la mujer llegó en una madrugada y le dijo que al coyote lo habían capturado, pero que ella no tenía llaves para abrirle. Al verse encerrado y solo, tomó un cuchillo para aflojar los tornillos de la chapa y lo consiguió. Buscó en el inmueble y encontró un celular viejo y un rollo de billetes que agarró “y salí en pura, cogí un taxi y de una le dije que me llevara a la frontera”.

Sebastián Gaviria logró cruzar la frontera y ahora se encuentra en Estados Unidos junto a su novia Geraldine. De Yesenia Mendoza, que presuntamente fue liberada, no tiene noticias.