Iván René Valenciano rompe el silencio en Caracol Ahora: ¿verdad que, además de tomado, iba drogado?

Iván René Valenciano habló con Caracol Ahora del problema que tuvo en Estados Unidos, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol el lunes 30 de octubre. “Hay gente que especula en redes sociales que a Iván René lo cogieron en estado de ebriedad, es así”, reconoció el exjugador de la selección Colombia.



El exdelantero de la tricolor, que hace más de 5 años vive en el país norteamericano, contó por qué hallaron rastros de licor en su sangre.

Iván René Valenciano reveló que había pasado más de cinco años sin ingerir una gota de alcohol, pero justo el día antes de ser detenido decidió consumir licor mientras pasaba tiempo con su familia. “Había tomado en la noche anterior y hasta altas horas de la mañana” del lunes, detalló.

Entonces “salí a hacer una vuelta y tuve el accidente que tuve. (…) Sí, estaba conduciendo. Lógico tenía el alcohol que había tomado en la noche anterior y hasta altas horas de la mañana”, dijo.

Iván René Valenciano, que iba solo en el carro, pensó “en girar en un sitio pensando que la persona que venía del otro lado iba a cruzar a mano derecha y podía hacer la U en ese momento, y resulta que no, siguió derecho y tuvimos el accidente”, relató.

Minutos después, llegaron las autoridades y le pidieron “la licencia, los papeles del carro, me hacen todo el reporte, me dicen que me tienen que llevar a la cárcel, les digo que no hay ningún tipo de inconveniente”.

“Estuve la noche del lunes (en prisión) y salí ayer en horas de la tarde”, relató y admitió que allí "sentí miedo. No es lo mismo que estar en una cárcel en Colombia. En Colombia tú te encuentras con alguien que te conoce, te saluda, ‘qué más viejo Valenciano, qué te pasó, cuéntame, cómo fue esto, aquello’”, pero “acá no, acá estás en una celda, 12 o 13 horas, te sacan una hora a caminar, caminas, siempre estás esposado y otra vez para la celda”.

Iván René Valenciano recalcó en Caracol Ahora que no le fue imputado “ningún cargo, simplemente por conducir en estado de ebriedad. No tengo fianza ni nada” y ahora debe ingresar a un programa de rehabilitación que estipula la ley de Estados Unidos. “Tengo que cumplirlo a rajatabla para poder recuperar mi licencia”, aclaró.



Iván René Valenciano acalla rumores

“Hay gente que especula en redes sociales que a Iván René lo cogieron en estado de ebriedad, es así. Que estaba con drogas, nunca en mi vida las he consumido, jamás y tuve mil pruebas de dopaje en Colombia, en Italia, en México, en Ecuador, en Brasil y nunca salí positivo”, dijo frente a lo que ha visto en redes sociales.

“Gracias a Dios nunca he tenido problemas con temas de drogadicción, ni de cocaína, ni de marihuana. Mi medicamento es para dormir”, señaló.



No obstante, Iván René Valenciano abordó el tema del alcoholismo.

“Hay gente que llega a su casa después de trabajar y se toma una copa de vino, un whisky para relajarse y es una rutina casi todos los días. Hay gente que se emborracha todos los fines de semana. (…) Hay personas que consumen alcohol todos los días, dejan de consumir alcohol 5 años y piensan que ya se regeneraron y ya ellos no son alcohólicos. Uno sigue siendo alcohólico hasta que se muera. Si usted en su vida nunca se ha tomado un trago, tú no puedes decir que es alcohólica. Si se tomó un trago es alcohólico”, enfatizó.

Iván René Valenciano, que llevaba varios años sin consumir licor, cree que lo que le sucedió en Estados Unidos “me tenía que pasar. Esto es como en el fútbol, erra el penal el que patea”.

“A mí me pasó porque cometí un error, cometí una equivocación y como tal tengo que pagar esa equivocación, pero la vida no termina ahí, la vida continúa y hay que seguir adelante”, precisó.

Sobre los titulares que ha visto de su arresto en Estados Unidos, Iván René Valenciano aseguró en Caracol Ahora: “Nunca me duele porque la verdad no me afecta, no cambia mi vida. Si los titulares me dieran de comer estaría preocupado, pero los titulares no me dan de comer y yo sé qué clase de persona soy”.