“No hay que dejar de soñar”: Juan José Betancourt, subcampeón del Mundial de Paraciclismo 2021

Juan José Betancourt jamás pensó que el ciclismo se fuera a convertir en una de sus más grandes pasiones y su estilo de vida, el mismo que lo ha impulsado a alcanzar grandes metas.

El joven, quien tiene parálisis cerebral, no ha sucumbido a los obstáculos. No solo ha sido campeón nacional en la modalidad T2 de ciclismo, que está enfocada a aquellos deportistas que no pueden mantener el equilibrio, sino que también está en el top cinco de los mejores en esta modalidad en el mundo.

En Noticias Caracol Ahora habló de su experiencia en el Mundial de Paracilismo, realizado en las últimas semanas en Portugal, el significado de la medalla de plata y su estrategia para conseguir el oro en los Juegos Paralímpicos que se realizarán en Tokio este año.

