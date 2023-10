Kim Zuluaga, la mujer trans que cambió los derechos para la comunidad LGBTIQ+ en Colombia

Kim Zuluaga comenzó a manifestar su inclinación hacia la feminidad desde una temprana edad, pero no fue sino hasta la adolescencia que se convirtió en una abanderada por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ que luchó por la inclusión en los ámbitos educativos.



A pesar de los desafíos y el prejuicio de algunos primos, la fortaleza de su abuelita, quien la crio después de que sus padres la abandonaran, se convirtió en un faro de apoyo inquebrantable en su vida.

“Cuando entré al colegio, viví mucho bullying, me pegaron mucho, me tiraban piedras, una cantidad de cosas muy duras, yo me deprimía mucho y no entendía por qué me pasaban esas cosas”, relató Kim Zuluaga.

A los 15 años tomó la decisión de dar vida a Kim Zuluaga y abrazar su identidad transexual. Uno de los momentos más memorables fue cuando llegó al colegio con su uniforme de mujer y se hizo cambiar el nombre. Al principio, fue un sueño hecho realidad, recibido con amor y aceptación.

Sin embargo, a los 17 años comenzó a tomar hormonas femeninas y a vestir con falda en su colegio, el INEM José Félix de Restrepo, en Medellín.

Lo que para la adolescente era una expresión de su identidad fue considerado una mala influencia por las directivas escolares. A medida que más estudiantes se unieron a esta joven en su búsqueda de autenticidad, surgió una problemática social en la escuela.

“En mi colegio había mucha comunidad LGBTIQ+, entonces yo empecé a ser una influencia para muchas personas, que quizá se identificaron conmigo con ser transexuales y tomaron la decisión de ser como yo. Ya éramos 5 o 10, más o menos”, contó Kim.

Los directivos insistieron en que Kim Zuluaga era un hombre y que debía cumplir con el manual de convivencia. Desafiando la discriminación, ella buscó ayuda en la Secretaría de Educación de Medellín.

Aunque su primera tutela fue rechazada, años más adelante, su historia llegó a los medios nacionales con el titular "Kim Zuluaga, la transexual que le ganó una tutela a su colegio". Este fue un punto de inflexión para Colombia y la comunidad LGBTIQ+.

“Yo no lo podía creer porque pensé que era un caso perdido. Para mí eso fue una victoria muy grande no solo para mí, para toda la comunidad, a partir de ese momento se tienen más en cuenta las leyes de nosotros”, acotó Kim.

La mujer de lucha se convirtió en la primera mujer transexual en el país en ganar una tutela y pudo asistir a clases con su uniforme femenino. Su caso sentó un precedente histórico en el sistema judicial colombiano.

Tras más de 10 cirugías, Kim Zuluaga encontró la seguridad y la autenticidad que siempre anheló. Hoy en día es una DJ exitosa y una estrella en ascenso.

A través de su música y su vida, inspira a las personas a soñar en grande y descubrir su auténtico yo. Los tiempos han cambiado, y Kim Zuluaga es un recordatorio de que, al creer en nosotros mismos, somos imparables.

