Lo que dicen de Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá: ¿se aliaría con Bolívar?

Jorge Enrique Robledo fue docente de arquitectura durante muchos años antes de encaminarse de lleno en el camino de la política. Inició sus primeras campañas en los municipios de la Sabana de Bogotá y poco después se fue a Manizales para hacer aquello que le apasionaba.



De acuerdo con el hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, lo más difícil para él fue darse a conocer, pero actualmente encuentra mucho cariño en las calles por parte de las personas que lo apoyan. El humor es una de las cualidades que lo caracteriza, por eso, toma las críticas desde otra perspectiva y las acepta.

Si bien Jorge Enrique Robledo asegura que lo que más le saca la piedra son los rasgos de la politiquería y que los candidatos hagan promesas que no pueden cumplir, hay quienes lo cuestionan por algunas medidas que los usuarios en redes sociales califican de populistas.

Una de ellas es lograr la gratuidad en el sistema de Transmilenio para toda la ciudadanía, sin importar el estrato socioeconómico, para garantizar la prestación del servicio de manera adecuada. Según el candidato, el Distrito sería el encargado de financiar el transporte público, como lo ha venido haciendo hasta el momento.

Otro de los temas que tocó fue el de la posible asociación con el también candidato a la Alcaldía Gustavo Bolívar, la cual negó rotundamente.

“Yo no soy de los que hago política con cualquiera, no me gusta asociarme con indeseables, prefiero perder que hacer cosas indebidas”, puntualizó.