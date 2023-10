Lo que dicen de Nicolás Ramos: ¿quién es el candidato detrás de la máscara?

Nicolás Ramos, el candidato de la máscara por la Alcaldía de Bogotá, llegó a Lo que dicen de, un espacio de Noticias Caracol, para hablar de sus propuestas y responder las dudas de los electores que se alistan para votar en la jornada del domingo 29 de octubre de 2023.



En otros episodios de ´Lo que dicen de´: Lo que dicen de Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá: ¿la tercera es la vencida?

Hijo de un farmaceuta y una conductora de ruta escolar, nació y creció en Engativá. Ahora, como padre de 2 hijas, este abogado aspira a uno de los cargos más importantes de Colombia.

Nicolás Ramos, quien llegó a la candidatura por firmas, se define a sí mismo como un "ciudadano común y silvestre hecho a pulso".

En la recta final de la carrera por la Alcaldía, dijo que solo le falta una localidad de Bogotá por recorrer y ante las cámaras de Lo que dicen de respondió preguntas relacionadas con el hurto a celulares, manejo de residuos y sus aspiraciones políticas a futuro.

Ante la pregunta de si no sería mejor ser primero edil o concejal para darse a conocer en la ciudad, Nicolás Rojas respondió que no está de acuerdo porque no quiere hacer un proceso estructural donde se le pueda “corromper”, ya que hay que obedecer a alguna clase de jefe político.

Publicidad

"Yo prefiero saltarme ese paso y llegar con las manos transparentes, con ideas nuevas y con toda la energía para transformar esta ciudad", destacó el candidato Nicolás Ramos.